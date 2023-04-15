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В Армавире «Лада Гранта» протаранила трансформаторную будку, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-lada-granta-protaranila-transformatornuyu-budku-est-postradavshie
В Армавире «Лада Гранта» протаранила трансформаторную будку, есть пострадавшие
Фото t.me/armavir

Авария произошла 15 апреля в 12:40 на 38-м километре трассы Николаевская — Новокубанск — Армавир.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в трансформаторную будку.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель и его пассажирка. Пострадавшим после осмотра назначили амбулаторное лечение, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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