В Армавире «Лада Гранта» протаранила трансформаторную будку, есть пострадавшие
Происшествия
15.04.2023 17:13
Авария произошла 15 апреля в 12:40 на 38-м километре трассы Николаевская — Новокубанск — Армавир.
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в трансформаторную будку.
В результате ДТП пострадали два человека: водитель и его пассажирка. Пострадавшим после осмотра назначили амбулаторное лечение, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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