В Армавире из-за ремонта тоннеля на ночь перекроют движение на улице Новороссийской
Общество
27.02.2023 15:22
Движение будет перекрыто с 21:30 27 февраля до 5:00 28 февраля.
Временное ограничение движения на участке улицы Новороссийской связано с проведением ремонта опорной стены тоннеля. Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Черноморской, Маркова, Советской Армии, также по улице 30-Летия Победы.
На дороге установят знаки и указатели, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.
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