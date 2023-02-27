В Армавире из-за ремонта тоннеля на ночь перекроют движение на улице Новороссийской

Движение будет перекрыто с 21:30 27 февраля до 5:00 28 февраля.

Временное ограничение движения на участке улицы Новороссийской связано с проведением ремонта опорной стены тоннеля. Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Черноморской, Маркова, Советской Армии, также по улице 30-Летия Победы.

На дороге установят знаки и указатели, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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