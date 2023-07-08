В Армавире иномарка сбила мотоциклиста, его госпитализировали
Происшествия
08.07.2023 13:07
Авария произошла 7 июля в 19:10 трассе Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир.
По предварительным данным, женщина-водитель за рулем автомобиля Audi выезжала на трассу с улицы Тенистой и не уступила дорогу ехавшему по главной мотоциклисту.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и переломы. Его госпитализировали горбольницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОМВД России по Армавиру в Telegram.
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