В Армавире иномарка сбила мотоциклиста, его госпитализировали

Авария произошла 7 июля в 19:10 трассе Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир.

По предварительным данным, женщина-водитель за рулем автомобиля Audi выезжала на трассу с улицы Тенистой и не уступила дорогу ехавшему по главной мотоциклисту.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и переломы. Его госпитализировали горбольницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОМВД России по Армавиру в Telegram.

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