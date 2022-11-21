В Армавире иномарка наехала на коляску с 8-месячным ребенком
Происшествия
21.11.2022 17:43
ДТП произошло 21 ноября в 12:18 на улице Халтурина.
По предварительным данным, мать с 8-месячным ребенком в коляске переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В это время 30-летняя водитель автомобиля Chevrolet Lanos сдавала назад и наехала на коляску.
В результате ДТП несовершеннолетний попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами мягких тканей и гематомой левой окологлазной области, сообщает портал «Город Армавир» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Евгения Черняева.
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