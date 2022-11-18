В Анапе на пешеходном переходе «восьмерка» сбила пенсионерку

Фото t.me/anapa_grazhdan

ДТП, в котором пострадала пожилая женщина-пешеход, произошло вечером 18 ноября на улице Ленина у Морской Горгиппии.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они отметили, что пешеходные переходы на этом участке не освещены.

«ВАЗ-2108 допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшая осталась жива, у нее перелом.

Читайте также: в ГИБДД сообщили подробности массового ДТП в Тихорецком районе, в котором погибла женщина.