В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево

Фото портала «Город Армавир»

ДТП произошло 29 августа в 17:40 в поселке Заветном на улице Крымской. В аварии пострадали двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, 14-летний подросток за рулем Chevrolet Cruze не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и на обочине врезался в дерево. В момент аварии в машине находился также 14-летний пассажир. В результате ДТП детей госпитализировали.

Согласно предварительному диагнозу, у подростка-водителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гемартроз колена и множественные ушибы. Пассажир также получил сотрясение мозга и перелом правой бедренной кости со смещением, сообщает портал «Город Армавир».

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