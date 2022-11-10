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В Армавире добровольцам вручили благодарности за сбор и отправку гуманитарной помощи

Общество
10.11.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-dobrovoltsam-vruchili-blagodarnosti-za-sbor-i-otpravku-gumanitarnoj-pomoshhi
В Армавире добровольцам вручили благодарности за сбор и отправку гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благодаря добровольческой группе «Стоим Za Донбасс» из Армавира и других городов края уже 46 раз направили грузы в зону СВО и мирным жителям.

Всего в группе более 500 человек — казаки, предприниматели и неравнодушные жители. Они собирают и доставляют гумпомощь. Встречу с руководством группы провел вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Адресную помощь получают обычные жители Донецка, Мариуполя, Горловки, Шахтерска и других городов, а также многодетные семьи, социальные учреждения Донбасса, казаки-воины и военнослужащие Донецкой Народной Республики», — сказал Александр Власов.

Участники группы регулярно доставляют коптеры, тепловизоры, техсредства и адресную помощь. Сейчас планируют передать автомобиль для одной из воинских частей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: краснодарские казаки отправили военным очередной груз с гуманитарной помощью.

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