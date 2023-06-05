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В Армавире будут судить водителя за пьяное ДТП с двумя погибшими

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-budut-sudit-voditelya-za-pyanoe-dtp-s-dvumya-pogibshimi
В Армавире будут судить водителя за пьяное ДТП с двумя погибшими
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло на дороге Армавир — Отрадная.

По данным правоохранителей, 34-летний житель Армавира ночью ехал за рулем автомобиля ВАЗ-2111 в состоянии опьянения и без прав. Он превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящий на светофоре автомобиль LADA.

В результате аварии водитель LADA погиб на месте, его пассажирка получила травмы, от которых позже скончалась в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы направили в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением прав до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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