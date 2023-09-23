В Армавире будут судить двоих мужчин за производство контрафактных сигарет

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело в отношении двоих жителей Армавира, которых обвиняют в производстве контрафактной продукции.

По данным следствия, на одном из складов Армавира двое мужчин организовали цех, где в промышленных масштабах изготавливали сигареты и фасовали их в упаковки с логотипами известных брендов. Нелегальный товар предназначался для дальнейшего сбыта.

Во время обыска на складе обнаружили технологические линии полного цикла, сырье, упаковочные материалы, более 370 тыс. пачек сигарет без маркировки и около 70 тыс. поддельных акцизных марок. Общая цена изъятого превысила 20 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о производстве продукции без маркировки, незаконном использовании чужого товарного знака, изготовлении и сбыте поддельных акцизов и других документов. Расследование завершили, материалы дела передали в Армавирский городской суд, сообщает портал «МВД Медиа».

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