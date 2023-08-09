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Борьбу с нелегальной продажей сигарет и вейпов усилят в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/borbu-s-nelegalnoj-prodazhej-sigaret-i-vejpov-usilyat-v-krasnodare
Борьбу с нелегальной продажей сигарет и вейпов усилят в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Особое внимание уделят и нестационарным торговым объектам, в которых продают табак и никотиносодержащую продукцию.

«В последнее время участились случаи свободного курения кальянов, и в департамент регулярно поступают обращения от жителей по вопросам потенциального вреда здоровью, причиняемому деятельностью кальянных», — рассказал на совещании руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что «эта гадость становится популярной в том числе среди детей».

«И мы обязаны их от этого уберечь. Что касается взрослых — будем встречаться и разговаривать с владельцами кафе и ресторанов, в которых пока что можно заказать кальян. Это бой, который мы должны выиграть», — цитирует главу города пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: предупреждающие надписи о вреде табака наносить на каждую сигарету предложили в Госдуме.

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