Борьбу с нелегальной продажей сигарет и вейпов усилят в Краснодаре

Особое внимание уделят и нестационарным торговым объектам, в которых продают табак и никотиносодержащую продукцию.

«В последнее время участились случаи свободного курения кальянов, и в департамент регулярно поступают обращения от жителей по вопросам потенциального вреда здоровью, причиняемому деятельностью кальянных», — рассказал на совещании руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что «эта гадость становится популярной в том числе среди детей».

«И мы обязаны их от этого уберечь. Что касается взрослых — будем встречаться и разговаривать с владельцами кафе и ресторанов, в которых пока что можно заказать кальян. Это бой, который мы должны выиграть», — цитирует главу города пресс-служба администрации Краснодара.

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