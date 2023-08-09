Предупреждающие надписи о вреде табака наносить на каждую сигарету предложили в Госдуме

С инициативой выступил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Он отметил, что действовать следует более решительно и наносить надписи не упаковке, а на самих сигаретах. Он добавил, что в случае с алкоголем — следует определиться с ГОСТом того, что является этикеткой.

«Во-первых, определить формулировку, что конкретно опасно, то есть: «Алкоголь смертелен/опасен для здоровья», а не пользоваться размытым определением. Во-вторых, 30% от этикетки должно быть выделено для информации о последствиях потребления», — рассказал депутат.

Кроме того, он отметил, что предупреждающие надписи на упаковках с табачной продукцией уже внесли полезный вклад для потребителя, не ставшего заядлым курильщиком.

«Также и с алкоголем. То, что надо комплексно этим вопросом заниматься, — факт», — цитирует Хамзаева RT.

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