В Армавире 73-летний мужчина продал машину и отдал аферистам 2 млн рублей

Жертвой мошенников стал 73-летний житель Армавира. Он получил сообщение якобы от своего руководителя о взломе базы с личными данными сотрудников.

После этого пенсионеру позвонили аферисты, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили его перевести все сбережения на специальный счет, чтобы они не попали в руки мошенников. Пенсионер перевел им 1,2 млн рублей своих и заемных средств.

Затем мошенники убедили мужчину продать автомобиль. В автосалоне Армавира сделать это не получилось, там заметили неладное. Сотрудник автосалона не стал совершать сделку, а вызвал полицию. Однако мужчина обманул оперативника, сказав, что машину продает из-за предстоящей операции. Позже ему все-таки удалось реализовать автомобиль за 800 тыс. рублей в Ставрополе. Деньги он также передал мошенникам, сообщили в официальном канале Отдела МВД по Армавиру.

