В Армавире 13-летняя девочка на квадроцикле врезалась в припаркованную машину
Происшествия
04.07.2023 14:58
Авария произошла 3 июля около 19:00 на улице Лазурной в поселке Заветном.
По предварительным данным, 13-летняя летняя школьница села за руль квадроцикла, поехала со стороны улицы Советской Армии в сторону федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и врезалась в стоящий автомобиль Datsun. После столкновения квадроцикл опрокинулся.
В результате ДТП была девочка получила травмы, ее госпитализировали, пишет портал GorodArmavir.ru.
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