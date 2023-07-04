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В Армавире 13-летняя девочка на квадроцикле врезалась в припаркованную машину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-13-letnyaya-devochka-na-kvadrotsikle-vrezalas-v-priparkovannuyu-mashinu
В Армавире 13-летняя девочка на квадроцикле врезалась в припаркованную машину
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 3 июля около 19:00 на улице Лазурной в поселке Заветном.

По предварительным данным, 13-летняя летняя школьница села за руль квадроцикла, поехала со стороны улицы Советской Армии в сторону федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и врезалась в стоящий автомобиль Datsun. После столкновения квадроцикл опрокинулся.

В результате ДТП была девочка получила травмы, ее госпитализировали, пишет портал GorodArmavir.ru.

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