В Армавире 10 декабря отключат свет на восьми улицах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Для проведения работ на электросетях в Армавире частично выключат свет с 9:00 до 17:00.

По данным армавирского филиала «Электросети Кубани», в зону отключения попадут дома на восьми улицах:

  • ул. Петра Алексеева (четные номера: №112-№126 и не четные: №117-№137);
  • ул. Гутеневская (четные номера: №136-№164 и не четные: №129-№155);
  • ул. Желябова (четные номера: №132-№160 и не четные: №131-№153);
  • ул. Краснодарская (нечетные: №125-№139 и четные: №144-№154);
  • проезд Пугачева: №177/3-№177/9;
  • ул. Кропоткина (нечетные: №375-№397 и четные: №388-№418);
  • ул. Московская (нечетные: №341-№379 и четные: №336-№364);
  • ул. Ковтюха (четные: №374-№386 и не четные: №387-№401).

Читайте также: в Армавире реконструируют водопровод для улучшения напора воды в частном секторе.

