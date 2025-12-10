В Армавире 10 декабря отключат свет на восьми улицах
Общество
10.12.2025 07:02
Для проведения работ на электросетях в Армавире частично выключат свет с 9:00 до 17:00.
По данным армавирского филиала «Электросети Кубани», в зону отключения попадут дома на восьми улицах:
- ул. Петра Алексеева (четные номера: №112-№126 и не четные: №117-№137);
- ул. Гутеневская (четные номера: №136-№164 и не четные: №129-№155);
- ул. Желябова (четные номера: №132-№160 и не четные: №131-№153);
- ул. Краснодарская (нечетные: №125-№139 и четные: №144-№154);
- проезд Пугачева: №177/3-№177/9;
- ул. Кропоткина (нечетные: №375-№397 и четные: №388-№418);
- ул. Московская (нечетные: №341-№379 и четные: №336-№364);
- ул. Ковтюха (четные: №374-№386 и не четные: №387-№401).
