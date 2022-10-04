В Архипо-Осиповке местные жители вышли на уборку пляжей

В Архипо-Осиповке местные жители вышли на уборку пляжей

Они убирают то, что оставили туристы после отдыха.

В селе пик сезона пришелся на август, отмечался небывалый наплыв отдыхающих, у кромки моря было не протолкнуться. Теперь на берегу очень много использованного пластика. Сейчас добровольцы освобождают территорию от пустых бутылок, пакетов, одноразовых стаканов, тарелок и прочего мусора.

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