В Архипо-Осиповке местные жители вышли на уборку пляжей
Общество
04.10.2022 13:10
Они убирают то, что оставили туристы после отдыха.
В селе пик сезона пришелся на август, отмечался небывалый наплыв отдыхающих, у кромки моря было не протолкнуться. Теперь на берегу очень много использованного пластика. Сейчас добровольцы освобождают территорию от пустых бутылок, пакетов, одноразовых стаканов, тарелок и прочего мусора.
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