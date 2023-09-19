В аптеках России исчез немецкий препарат для профилактики инфарктов — «Микардис»

В СМИ 19 сентября начали распространять информацию, что с прилавков российских аптек пропал популярный препарат «Микардис» от фармпроизводителя из Германии Boehringer Ingelheim.

Оказалось, что «Микардиса» уже действительно может не быть во многих аптеках страны. Еще в прошлом году немецкий производитель объявил, что перестанет поставлять гипотензивный препарат в Россию с января 2023 года.

В текущем году «Микардис» перестал поступать в РФ. По оценкам специалистов, в России осталось около 23 тыс. упаковок лекарства.

При этом жители России полностью обеспечены отечественными и иностранными аналогами «Микардиса». В стране зарегистрировано 13 препаратов на основе телмисартана, сообщает телеканал «360».

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