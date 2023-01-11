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Росздравнадзор предупредил о задержках доставки лекарств в аптеки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/roszdravnadzor-predupredil-o-zaderzhkah-dostavki-lekarstv-v-apteki
Росздравнадзор предупредил о задержках доставки лекарств в аптеки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным ведомства, сейчас в России повышен спрос на некоторые препараты. Задержки в доставке связаны с проблемами логистики производителей и поставщиков.

Сейчас организации принимают меры по улучшению логистики и оперативной доставке лекарств в аптеки, добавили в Росздравнадзоре.

Также в ведомстве предупредили, что временным отсутствием препаратов могут воспользоваться мошенники. Некоторые организации предлагают внести предоплату за доставку необходимого лекарства в размере от 50% до 100% от стоимости. При этом никаких гарантий продавцы не предоставляют.

«В связи с вышеизложенным Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют: в лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем. Будьте бдительны!» — сообщает пресс-служба Росздравнадзора в Telegram.

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