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Росздравнадзор: цены на жизненно необходимые препараты за год выросли на 1,8%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/roszdravnadzor-tseny-na-zhiznenno-neobhodimye-preparaty-za-god-vyrosli-na-1-8
Росздравнадзор: цены на жизненно необходимые препараты за год выросли на 1,8%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ведомство ведет постоянный мониторинг цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках и больницах.

В перечень входят 811 препаратов, которые применяются при оказании практически всех видов медицинской помощи.

«Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», — сообщает пресс-служба Росздравнадзора в Telegram.

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