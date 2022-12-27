Росздравнадзор: цены на жизненно необходимые препараты за год выросли на 1,8%
Общество
27.12.2022 16:57
Ведомство ведет постоянный мониторинг цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках и больницах.
В перечень входят 811 препаратов, которые применяются при оказании практически всех видов медицинской помощи.
«Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», — сообщает пресс-служба Росздравнадзора в Telegram.
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