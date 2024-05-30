В Апшеронском районе загорелась овощебаза

Сообщение о пожаре на улице Ленина в хуторе Калинино поступило в экстренные службы 30 мая в 22:53.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит овощная база предположительно на площади 1,5 тыс. кв. м.

В 23:21 пожар локализовали. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 56 специалистов и 17 единиц техники.

Причины пожара установят эксперты, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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