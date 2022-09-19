В Апшеронском районе вдоль реки Пшеха сошел оползень
Происшествия
19.09.2022 08:07
О природном явлении, случившемся в станице Ширванской, местные жители рассказали в соцсетях.
Судя по кадрам, сделанным очевидцами, вдоль реки Пшеха из-за оползня появились глубокие трещины. Сообщается, что рядом нет жилья, и никто не пострадал.
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