На берегоукрепление и борьбу с оползнями в Большом Сочи направят более 100 млрд рублей

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Эти деньги выделят по федеральной правительственной программе. На начальном этапе планируется укрепить около 40 участков.

Всего в окрестностях города-курорта выявили 260 проблемных точек, где активизировалось движение грунта. Самый масштабный урон в прошлом году нанесен коттеджному поселку Сергей-Поле.

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