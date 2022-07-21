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На берегоукрепление и борьбу с оползнями в Большом Сочи направят более 100 млрд рублей

Общество
21.07.2022 08:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-beregoukreplenie-i-borbu-s-opolznyami-v-bolshom-sochi-napravyat-bolee-100-mlrd-rublej
Видео канала «Кубань 24»

Эти деньги выделят по федеральной правительственной программе. На начальном этапе планируется укрепить около 40 участков.

Всего в окрестностях города-курорта выявили 260 проблемных точек, где активизировалось движение грунта. Самый масштабный урон в прошлом году нанесен коттеджному поселку Сергей-Поле.

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