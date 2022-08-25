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В Апшеронском районе третьи сутки ищут заблудившегося в лесу в окрестностях Мезмая пенсионера

Происшествия
25.08.2022 12:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-treti-sutki-ishhut-zabludivshegosya-v-lesu-v-okrestnostyah-mezmaya-pensionera
В Апшеронском районе третьи сутки ищут заблудившегося в лесу в окрестностях Мезмая пенсионера
Фото pexels.com

В Апшеронском районе 25 августа с 6:00 возобновили поиски 85-летнего жителя станицы Темнолесской.

Спасатели с начала операции обследовали 30 кв. км лесной местности. Сейчас силы сосредоточили в трех направлениях: северо-восточном, северо-западном и юго-западном направлении со стороны станицы Темнолесской в сторону плато Лагонаки.

На месте развернули межведомственный оперштаб. В поисках принимают участие спасатели, полицейские, местные жители, казачество, волонтеры и чиновники. Всего 120 человек и 22 единиц техники. Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Апшеронском районе ушел из дома и не вернулся 85-летний житель станицы Темнолесской под Мезмаем. Поиски начались 22 августа в 19:55. Родственники полагают, что он направился по знакомому маршруту в лес.

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