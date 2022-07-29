В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
Сообщение о пропавших поступило Апшеронскому пожарно-спасательному гарнизону 29 июля в 1:25.
Выяснилось, что 28 июля около 15:30 мать и семеро ее детей отправились из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую через лес и перестали выходить на связь. Спасатели незамедлительно отправились на поиски. К поисковым работам присоединились полицейские, представители администрации и волонтеры. Всего в работах участвовали 42 человека и 8 единиц техники от РСЧС.
В Нефтегорске организовали межведомственный оперативный штаб.
Вскоре спасателям удалось обнаружить отпечатки ног, детские вещи и обувь. В 2:55 сотрудники МЧС нашли мать и детей в лесу у костра. Их обогрели и доставили домой на автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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