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В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей

Происшествия
29.07.2022 07:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-spasateli-nochyu-vyveli-iz-lesa-zhenshhinu-i-semero-detej
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пропавших поступило Апшеронскому пожарно-спасательному гарнизону 29 июля в 1:25.

Выяснилось, что 28 июля около 15:30 мать и семеро ее детей отправились из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую через лес и перестали выходить на связь. Спасатели незамедлительно отправились на поиски. К поисковым работам присоединились полицейские, представители администрации и волонтеры. Всего в работах участвовали 42 человека и 8 единиц техники от РСЧС.

В Нефтегорске организовали межведомственный оперативный штаб.

Вскоре спасателям удалось обнаружить отпечатки ног, детские вещи и обувь. В 2:55 сотрудники МЧС нашли мать и детей в лесу у костра. Их обогрели и доставили домой на автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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