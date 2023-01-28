В Апшеронском районе планируют газифицировать два населенных пункта

Планируется газификация хутора Гуамка и станицы Темнолесской. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин в ходе рабочего визита в Апшеронский район.

Он отметил, что уровень газификации муниципалитета ежегодно повышается, несмотря на сложный рельеф местности.

«Газ пустим и в эти два населенных пункта — хутор Гуамка и станицу Темнолесскую. Проработаем вопрос с коллегами из «Газпром газораспределение Краснодар», — сказал Прошунин.

В рабочей поездке также приняли участие первый зампредседателя комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма ЗСК Андрей Булдин.

На встрече также обсудили участие Апшеронска Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году город стал победителем и получил сертификат на 85 млн рублей. Эти средства решили направить на реконструкцию второго яруса парка «Юность». Однако для полной реализации проекта нужно свыше 200 млн рублей.

«Благоустройство общественных территорий повышает уровень жизни. А создание в парках и скверах современного и экологичного пространства является одним из приоритетов нашей работы. Изыщем средства, чтобы реализовать проект до конца года», — сказал замглавы Кубани.

Кроме того, на совещании Прошунину доложили, как решается вопрос обеспечения водой жителей северо-западного района Апшеронска. Также сообщили о реализации дорожной карты по строительству межпоселкового газопровода Хадыженск — станица Кабардинская, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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