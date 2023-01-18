В 2023 году на Кубани реконструируют 10 стратегических объектов газификации

Развитие газовой отрасли в регионе вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин обсудил на видеоконференции с представителями «Газпрома».

«В 2023 году перед нами стоят еще более масштабные задачи как в части модернизации объектов транспорта газа, так и в догазификации домовладений», — сказал Прошунин.

Вице-губернатор отметил, что уровень газификации Краснодарского края составляет 85%. Это один из наиболее высоких показателей в РФ.

В этом году на Кубани в рамках инвестиционной программы планируют реконструировать восемь газораспределительных станций: в Новокубанске, Горячем Ключе, Гулькевичах, Белореченском и Тбилисском районах, станицах Воронежской и Ленинградской, а также хуторе Копанском. Кроме того, реконструируют газопроводы в Краснодаре и поселке Афипском, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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