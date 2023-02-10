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В Апшеронском районе отремонтировали пешеходный мост в отдаленном горном хуторе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-otremontirovali-peshehodnyj-most-v-otdalennom-gornom-hutore
В Апшеронском районе отремонтировали пешеходный мост в отдаленном горном хуторе
Фото t.me/apsmiru

Ремонт пешеходного моста через горную реку завершили в хуторе Кушинка. Для местных жителей это было долгожданным событием.

Средства на ремонт моста в Кушинке выделили из районного и местного бюджетов. На эти цели направили около 1,5 млн рублей.

Рабочие выполнили ремонт пешеходного моста в запланированный срок. Теперь хуторяне могут безопасно переходить через горную реку, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Хутор Кушинка расположен в труднодоступной горной местности. Туда можно попасть только на узкоколейном железнодорожном транспорте или автомобилях высокой проходимости.

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