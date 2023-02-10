В Апшеронском районе отремонтировали пешеходный мост в отдаленном горном хуторе

Ремонт пешеходного моста через горную реку завершили в хуторе Кушинка. Для местных жителей это было долгожданным событием.

Средства на ремонт моста в Кушинке выделили из районного и местного бюджетов. На эти цели направили около 1,5 млн рублей.

Рабочие выполнили ремонт пешеходного моста в запланированный срок. Теперь хуторяне могут безопасно переходить через горную реку, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Хутор Кушинка расположен в труднодоступной горной местности. Туда можно попасть только на узкоколейном железнодорожном транспорте или автомобилях высокой проходимости.

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