В Апшеронском районе отремонтировали пешеходный мост в отдаленном горном хуторе
Общество
10.02.2023 16:55
Ремонт пешеходного моста через горную реку завершили в хуторе Кушинка. Для местных жителей это было долгожданным событием.
Средства на ремонт моста в Кушинке выделили из районного и местного бюджетов. На эти цели направили около 1,5 млн рублей.
Рабочие выполнили ремонт пешеходного моста в запланированный срок. Теперь хуторяне могут безопасно переходить через горную реку, пишет газета «Апшеронский рабочий».
Хутор Кушинка расположен в труднодоступной горной местности. Туда можно попасть только на узкоколейном железнодорожном транспорте или автомобилях высокой проходимости.
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