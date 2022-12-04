В Апшеронском районе иномарка вылетела с дороги и перевернулась, пострадали двое детей
Происшествия
04.12.2022 11:48
ДТП произошло 4 декабря в 1:40 в поселке Вперед Апшеронского района.
По предварительным данным, 30-летний водитель Hyundai Elantra превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. Их доставили в ЦРБ Апшеронского района с травами различной степени тяжести, пишет «Апшеронский рабочий».
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