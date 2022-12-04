https://rutube.ru/video/private/958cf25b0cb7e79a0f94e04aa902f059/?p=Jy4EmhJw6ucgG0yH9tuPZw

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Происшествия
04.12.2022 09:56
Пять аварий зафиксировали 4 декабря около 7:00 на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», 15-16 км в районе Волчьих ворот. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
В результате ДТП никто не пострадал, однако движение по трассе затруднено. Ситуация осложняется образованием наледи на проезжей части. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила ПДД, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
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