https://rutube.ru/video/private/958cf25b0cb7e79a0f94e04aa902f059/?p=Jy4EmhJw6ucgG0yH9tuPZw

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Происшествия
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Фото t.me/gibdd_nvrsk, Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Пять аварий зафиксировали 4 декабря около 7:00 на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», 15-16 км в районе Волчьих ворот. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

В результате ДТП никто не пострадал, однако движение по трассе затруднено. Ситуация осложняется образованием наледи на проезжей части. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила ПДД, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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