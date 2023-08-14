В Апшеронском районе двое подростков на мотоцикле врезались в УАЗ, один из них в реанимации

Авария произошла 14 августа в 12:10 на улице Нагорной в Апшеронске.

По предварительным данным, 17-летний парень ехал за рулем кроссового мотоцикла вместе со своим 16-летним пассажиром. Подросток превысил скорость, не справился с управлением на закруглении дороги. Мотоцикл занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль УАЗ.

В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Апшеронского района. Водитель мотоцикла находится в реанимации. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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