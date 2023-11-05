В Апшеронском районе благоустроили сквер в поселке Ерик

Общественную территорию в Апшеронском районе привели в порядок и благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В сквере поселка Ерик обновили тротуары, привели в порядок систему уличного освещения и спортплощадку. Вдоль прогулочных маршрутов установили лавочки.

На футбольном поле заменили основание и покрытие дорожки, установили новые ворота и высадили газон. На баскетбольной площадке обновили покрытие, деревянный настил и установили баскетбольные стойки.

На Кубани в этом году идет благоустройство 142 зеленых зон — парки, скверы, набережные. На большинстве объектах благоустройство завершили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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