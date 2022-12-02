В Апшеронском и Белореченском районах досрочно выберут глав двух поселков

Досрочные выборы глав Мезмайского сельского поселения Апшеронского района и Родниковского сельского поселения Белореченского района пройдут 25 декабря.

В организации досрочных выборов участвуют две территориальные и семь участковых избирательных комиссий. Принять участие в выборах смогут более 6,3 тыс. избирателей, сообщает пресс-служба избиркома Краснодарского края.

Подробную информацию о муниципальных избирательных кампаниях можно узнать по ссылке.

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