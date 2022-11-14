Главой Апшеронского района официально стал Алексей Передереев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение о назначении нового главы приняли на внеочередной сессии Совета муниципального образования 14 ноября.

На должность главы района претендовали три кандидата. Большинством голосов поддержку получил Алексей Передереев, который исполнял обязанности руководителя муниципалитета.

«В районе много проблем, которые требуют незамедлительного решения. В первую очередь — это вопросы социальной направленности и экономического развития. Уверен, что при совместной работе мы добьемся успеха в этих и других направлениях жизни района», — сказал глава района.

Руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Олег Буцкий от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вручил удостоверение главы Апшеронского района Алексею Передерееву и поздравил со вступлением в должность.

«Вам оказано высокое доверие — руководить территорией с большим туристическим и промышленным потенциалом. Перед вами стоит задача социально-экономического развития Апшеронского района, повышения его инвестиционной привлекательности, роста благосостояния жителей. Рассчитываю, что ваша компетентность, знания, жизненный и профессиональный опыт будут залогом эффективной работы в интересах Апшеронского района», — говорится в приветственном письме главы региона.

Алексей Передереев родился в Хадыженске в 1987 году. В Апшеронском лесхоз техникуме получил специальность юриста. Продолжил обучение по этому направлению в Южном институте менеджмента. Затем окончил Северо-Кавказский федеральный университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Работал бурильщиком, мастером текущего ремонта скважина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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