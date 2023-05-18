В Апшеронске завели уголовное дело за фальшивую рекультивацию свалки

По результатам проверки прокуратура Апшеронского района возбудила уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта на сумму почти на 5 млн рублей.

Проверка установила, что в Апшеронске есть недействующий полигон ТКО, который требует рекультивации. Администрация Апшеронска заключила муниципальный контракт с подрядчиком на разработку проекта рекультивации участка под мусорным полигоном.

При исполнении контракта подрядчик допустил ряд грубых нарушений. Установлено, что проект является неисполнимым, а материалы — сфальсифицированными.

Таким образом, подрядчик не выполнил обязательства и похитил почти 5 млн рублей, нанеся этим бюджету города ущерб в особо крупном размере.

На подрядную организацию завели уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Апшеронского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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