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В Апшеронске спасатели вывели из леса заблудившуюся 79-летнюю пенсионерку

Происшествия
05.09.2022 18:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronske-spasateli-vyveli-iz-lesa-zabludivshuyusya-79-letnyuyu-pensionerku
В Апшеронске спасатели вывели из леса заблудившуюся 79-летнюю пенсионерку
Фото t.me/kubanspas

Сообщение о пропаже 79-летней жительницы Апшеронска поступило сотрудникам отряда «Кубань-СПАС» 4 сентября в 18:50. Пожилая женщина ушла в лес и заблудилась.

На место незамедлительно выехали спасатели. Совместно с коллегами из муниципальной службы спасения они обыскали лес. Пропавшую обнаружили в районе реки Голышка.

Медицинская помощь женщине не потребовалась, ее доставили на автомобиле домой, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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