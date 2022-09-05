В Апшеронске спасатели вывели из леса заблудившуюся 79-летнюю пенсионерку
Происшествия
05.09.2022 18:24
Сообщение о пропаже 79-летней жительницы Апшеронска поступило сотрудникам отряда «Кубань-СПАС» 4 сентября в 18:50. Пожилая женщина ушла в лес и заблудилась.
На место незамедлительно выехали спасатели. Совместно с коллегами из муниципальной службы спасения они обыскали лес. Пропавшую обнаружили в районе реки Голышка.
Медицинская помощь женщине не потребовалась, ее доставили на автомобиле домой, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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