В Апшеронске спасатели вывели из леса заблудившуюся 79-летнюю пенсионерку

Фото t.me/kubanspas

Сообщение о пропаже 79-летней жительницы Апшеронска поступило сотрудникам отряда «Кубань-СПАС» 4 сентября в 18:50. Пожилая женщина ушла в лес и заблудилась.

На место незамедлительно выехали спасатели. Совместно с коллегами из муниципальной службы спасения они обыскали лес. Пропавшую обнаружили в районе реки Голышка.

Медицинская помощь женщине не потребовалась, ее доставили на автомобиле домой, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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