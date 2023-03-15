В Апшеронске спасатели поймали в туалете гадюку
Происшествия
15.03.2023 17:11
Вызов спасателям поступил от сотрудников одного из учреждений. Они рассказали, что в здание заползла змея.
Прибыв на место, сотрудники Апшеронского отряда обнаружили гадюку в санузле. С помощью шанцевого инструмента змею поймали, поместили в пакет, вывезли в лес и выпустили.
«Через некоторое время гадюка благополучно уползла в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.
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