В Апшеронске спасатели поймали в туалете гадюку

Вызов спасателям поступил от сотрудников одного из учреждений. Они рассказали, что в здание заползла змея.

Прибыв на место, сотрудники Апшеронского отряда обнаружили гадюку в санузле. С помощью шанцевого инструмента змею поймали, поместили в пакет, вывезли в лес и выпустили.

«Через некоторое время гадюка благополучно уползла в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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