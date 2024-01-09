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В Апшеронске обрушился берег реки Пшеха

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronske-obrushilsya-bereg-reki-psheha
В Апшеронске обрушился берег реки Пшеха
Фото пресс-службы администрации Апшеронска

Левый берег горной реки обрушился накануне в районе переулка Ротный.

На место 9 января выехали заместитель главы Апшеронска Сергей Андруха, сотрудники мэрии и спасатели. Для того, чтобы остановить распространение эрозии на левом берегу Пшехи, необходимо углубить русло реки.

Вопрос об ускорении таких работ обсудят 10 января на совещании в мэрии с привлечением проектировщиков и специалистов, сообщает пресс-служба администрации Апшеронска.

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