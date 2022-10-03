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В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике

Происшествия
03.10.2022 17:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronske-9-letnij-rebenok-v-kinoteatre-zastryal-paltsem-v-podstakannike
В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Инцидент произошел вечером 2 октября в одном из кинотеатров Апшеронска.

Спасателям в 20:35 поступила информация, что 9-летний мальчик при просмотре фильма засунул средний палец в подстаканник между креслами. Самостоятельно достать его он не смог, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибывшие на место спасатели разрезали подстаканник с помощью шанцевого инструмента и освободили распухший палец ребенка. Мальчика передали бригаде скорой помощи.

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