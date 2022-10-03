В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
Происшествия
03.10.2022 17:02
Инцидент произошел вечером 2 октября в одном из кинотеатров Апшеронска.
Спасателям в 20:35 поступила информация, что 9-летний мальчик при просмотре фильма засунул средний палец в подстаканник между креслами. Самостоятельно достать его он не смог, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Прибывшие на место спасатели разрезали подстаканник с помощью шанцевого инструмента и освободили распухший палец ребенка. Мальчика передали бригаде скорой помощи.
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