В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике

Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Инцидент произошел вечером 2 октября в одном из кинотеатров Апшеронска.

Спасателям в 20:35 поступила информация, что 9-летний мальчик при просмотре фильма засунул средний палец в подстаканник между креслами. Самостоятельно достать его он не смог, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибывшие на место спасатели разрезали подстаканник с помощью шанцевого инструмента и освободили распухший палец ребенка. Мальчика передали бригаде скорой помощи.

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