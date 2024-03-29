Власти курорта продолжают постепенно развивать сеть платного парковочного пространства в городе.

В апреле платные муниципальные парковки появятся еще на 8 улицах Сочи: Карла Либкнехта, Парковой, Туапсинской, Войкова, Кубанской, Советской и Нагорной в Центральном районе, а также на Учительской в Хостинском районе.

Перед открытием парковок возле них установят специальные дорожные знаки и информационные щиты, а также нанесут соответствующую разметку, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Платные парковки в Сочи работают в будние дни с 8:00 до 20:00. Их стоимость составляет: 48 рублей в час в Хостинском районе, 80 рублей — в Адлерском и 100 рублей — в Центральном. Первые 15 минут на парковке можно находиться бесплатно.

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