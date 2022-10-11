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В Анапу прибыл первый поезд с более чем 500 жителями Херсонской области

Общество
11.10.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anapu-pribyl-pervyj-poezd-s-bolee-chem-500-zhitelyami-hersonskoj-oblasti
В Анапу прибыл первый поезд с более чем 500 жителями Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Анапы

Большинство прибывших — дети, в том числе воспитанники детских домов Херсонской области. Об этом сообщили 11 октября.

Пассажиров встречают и сопровождают сотрудники МЧС России и Республики Крым и администрация муниципалитета. К работе подключились волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Всего в Анапу приехали свыше 500 человек. Их разместят в двух санаториях и обеспечат всем необходимым на время пребывания, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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