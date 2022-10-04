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Депутат Госдумы Сергей Алтухов помог беженцам из Харьковской области

Общество
04.10.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-sergej-altuhov-pomog-bezhentsam-iz-harkovskoj-oblasti
Депутат Госдумы Сергей Алтухов помог беженцам из Харьковской области
Депутат Госдумы Сергей Алтухов помог беженцам из Харьковской области

За помощью к Алтухову обратилась мать ребенка, который с августа находился в лагере «Медвежонок» в Кабардинке вместе с другими детьми из Харьковской области.

Жительница Харьковской области рассказала депутату, что из-за изменения обстановки на фронте их семье пришлось эвакуироваться из поселка Казачья Лопань в Брянск. Из-за срочного переезда они успели взять с собой только документы.

«Знаю по себе – расставаться с детьми даже ненадолго тяжело, А в этих условиях тем более. Ребенок за полторы тысячи километров и неизвестно даже, когда вы снова увидитесь. Еще одна сложность – как его вернуть, а главное – куда. Ситуация нестандартная», — заявил Алтухов.

Депутат помог семье из Харьковской области найти работу в Брянске, а также решить вопрос с документами и жильем. Для того, чтобы женщина смогла забрать ребенка из лагеря «Медвежонок», ей купили билеты до Геленджика и обратно.

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