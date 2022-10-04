Депутат Госдумы Сергей Алтухов помог беженцам из Харьковской области
За помощью к Алтухову обратилась мать ребенка, который с августа находился в лагере «Медвежонок» в Кабардинке вместе с другими детьми из Харьковской области.
Жительница Харьковской области рассказала депутату, что из-за изменения обстановки на фронте их семье пришлось эвакуироваться из поселка Казачья Лопань в Брянск. Из-за срочного переезда они успели взять с собой только документы.
«Знаю по себе – расставаться с детьми даже ненадолго тяжело, А в этих условиях тем более. Ребенок за полторы тысячи километров и неизвестно даже, когда вы снова увидитесь. Еще одна сложность – как его вернуть, а главное – куда. Ситуация нестандартная», — заявил Алтухов.
Депутат помог семье из Харьковской области найти работу в Брянске, а также решить вопрос с документами и жильем. Для того, чтобы женщина смогла забрать ребенка из лагеря «Медвежонок», ей купили билеты до Геленджика и обратно.
Читайте также: прибывших в Краснодарский край детей из Харьковской области обеспечили смартфонами.
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
- «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца