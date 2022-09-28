Прибывших в Краснодарский край детей из Харьковской области обеспечили смартфонами

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В настоящее время в детском лагере «Медвежонок» в селе Кабардинка находятся 168 детей, эвакуированных их Харьковской области. Для них организовали учебный процесс по российским стандартам, обеспечили теплой одеждой и обувью.

В лагерь, где находятся дети, 28 сентября прибыли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко.

«Как отметил губернатор Краснодарского края, он приехал пообщаться и постараться помочь каждому из школьников, которые прибыли на отдых в конце августа и во время осложнения обстановки остались без связи с родителями. Кондратьев и Алексеенко индивидуально пообщались с каждым ребенком, узнав их жизненную ситуацию и конкретные пожелания — помочь установить связь с родителями, организовать их приезд к ребенку, размещение или трудоустройство в Краснодарском крае. 168 харьковских детей получили в подарок смартфоны», — сообщили в Совете министров Харьковской области.

Часть родителей уже переезжают на Кубань. Семьи размещают в одном из санаториев Ейска. В настоящее время он принял свыше 300 человек. Прибывшим помогают с оформлением гражданства РФ и получением соцвыплат, сообщает ТАСС.

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