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В Анапу отправился Мобильный центр скрининговой диагностики

Общество
28.10.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anapu-otpravilsya-mobilnyj-tsentr-skriningovoj-diagnostiki
Видео канала «Кубань 24»

Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев. В рамках проекта «Маршрут здоровья» медики обследует жителей Херсонской и Запорожской областей, которые были вынуждены временно оставить родные дома.

В передвижном комплексе пациентам измеряют рост, вес, артериальное давление, проводят экспресс-анализы холестерина и глюкозы. По результатам исследований терапевт даст необходимые рекомендации и, если понадобится, отправит на дополнительное обследование.

В Анапе сейчас находятся более 8 тыс. переселенцев. Они живут в 16 здравницах города-курорта. Для них созданы все необходимые условия, в том числе по получению медицинской помощи.

Читайте также: в Анапе еще 50 жителям Херсонской области вручили российские паспорта.

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