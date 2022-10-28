В Анапу отправился Мобильный центр скрининговой диагностики
Общество
28.10.2022 13:00
Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев. В рамках проекта «Маршрут здоровья» медики обследует жителей Херсонской и Запорожской областей, которые были вынуждены временно оставить родные дома.
В передвижном комплексе пациентам измеряют рост, вес, артериальное давление, проводят экспресс-анализы холестерина и глюкозы. По результатам исследований терапевт даст необходимые рекомендации и, если понадобится, отправит на дополнительное обследование.
В Анапе сейчас находятся более 8 тыс. переселенцев. Они живут в 16 здравницах города-курорта. Для них созданы все необходимые условия, в том числе по получению медицинской помощи.
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