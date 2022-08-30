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В Анапу из Темрюка и Сенного запустили новые автобусные маршруты

Общество
30.08.2022 10:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anapu-iz-temryuka-i-sennogo-zapustili-novye-avtobusnye-marshruty
В Анапу из Темрюка и Сенного запустили новые автобусные маршруты
Фото пресс-службы мэрии Анапы

Пассажирские межмуниципальные автобусы № 735 «Сенной — Анапа» и № 736 «Темрюк — Анапа» начали курсировать 25 августа.

Рейс «Сенной — Анапа» с движением через станицу Старотитаровскую отправляется от Анапского автовокзала в 9:00 и 16:00, из поселка Сенного в 6:20 и 13:20.

Рейс «Темрюк — Анапа» едет через поселок Стрелка и отправляется из Темрюка в 6:35 и 14:20, а их Анапы — в 9:40 и 17:05, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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