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Маршрут от Москвы до Анапы оказался на втором месте самых популярных ж/д направлений августа

Общество
12.08.2022 08:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-ot-moskvy-do-anapy-okazalsya-na-vtorom-meste-samyh-populyarnyh-zh-d-napravlenij-avgusta
Видео канала «Кубань 24»

В 2022 году в город-курорт, привлекающий песочными пляжами, отправилось большое число жителей российской столицы.

Топ популярных направлений августа опубликовал крупный сервис путешествий. Так, больше всего поездок было запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме Анапы фигурируют в списке и такие кубанские города, как Новороссийск, Сочи и Краснодар.

Также в число других популярных маршрутов последнего летнего месяца вошли Симферополь, Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

Читайте также: для туристов создадут национальный брендовый маршрут «Винные дороги Краснодарского края».

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