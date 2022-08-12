Маршрут от Москвы до Анапы оказался на втором месте самых популярных ж/д направлений августа
Общество
12.08.2022 08:07
В 2022 году в город-курорт, привлекающий песочными пляжами, отправилось большое число жителей российской столицы.
Топ популярных направлений августа опубликовал крупный сервис путешествий. Так, больше всего поездок было запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме Анапы фигурируют в списке и такие кубанские города, как Новороссийск, Сочи и Краснодар.
Также в число других популярных маршрутов последнего летнего месяца вошли Симферополь, Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.
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