В анапском детском центре «Смена» стартовал финальный этап Президентских спортивных игр

Видео канала «Кубань 24»

В них принимают участие около 1 тыс. школьников из более чем 80 регионов России, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Эти соревнования проходят с 2011 года, но в 2022 году впервые — на Кубок президента РФ. В основную программу вошли состязания по баскетболу, волейболу, легкой атлетике и настольному теннису. Дополнительными дисциплинами станут гандбол, плавание, регби, самбо, спортивный туризм и мини-футбол.

«Вся наша команда очень гордится тем, что у нас появилась такая возможность, что мы сюда приехали, участвуем и представляем наш край. Каждый соперник по-своему силен, у всех есть сильные и слабые стороны, как и у нас. Поэтому борьба будет очень упорной и сложной», — поделилась участница соревнований из станицы Каневской Алла Дудина.

Помимо соревнований, участники игр посетят мастер-классы по киберспорту, спортивной борьбе, фитнес-аэробике, регби, плаванию и самбо. Занятия будут вести олимпийские чемпионы, а также финалисты всероссийских и международных соревнований. Награждение победителей Президентских спортивных игр состоится 3 октября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Орленке» начался финальный этап Президентских спортивных игр.