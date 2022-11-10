В анапском детском центре «Смена» поддержали участников спецоперации

Видео канала «Кубань 24»

Дети нарисовали то, как они видят героев-участников спецоперации на Украине, а также пожелали им силы духа, здоровья и благополучного возвращения домой.

— Я считаю, что они выполняют очень важную работу. И я очень им благодарна за то, что они защищают нашу Родину.

— Я рисую солдата, который идет на фронт и защищает нашу страну.

— Желаем счастья, здоровья и побольше выдержки.

В ближайшее время послания и рисунки детей доставят росгвардейцам, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

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