В анапском детском центре «Смена» поддержали участников спецоперации
Общество
10.11.2022 09:16
Дети нарисовали то, как они видят героев-участников спецоперации на Украине, а также пожелали им силы духа, здоровья и благополучного возвращения домой.
— Я считаю, что они выполняют очень важную работу. И я очень им благодарна за то, что они защищают нашу Родину.
— Я рисую солдата, который идет на фронт и защищает нашу страну.
— Желаем счастья, здоровья и побольше выдержки.
В ближайшее время послания и рисунки детей доставят росгвардейцам, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
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