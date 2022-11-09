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В Анапе вручили жилищные сертификаты еще 20 семьям из Херсонской области

Общество
09.11.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vruchili-zhilishhnye-sertifikaty-eshhe-20-semyam-iz-hersonskoj-oblasti
В Анапе вручили жилищные сертификаты еще 20 семьям из Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в городе такие сертификаты уже получили 134 семьи.

В Анапе разместили около 9 тыс. жителей новых регионов. Для них открыли Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве в местах временного размещения. Приезжим из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР выдали 5 тыс. сим-карт, около 8 тыс. СНИЛСов. На русский язык перевели более 13 тыс. документов.

Более 20 крупных организаций края развернули представительства для поиска сотрудников. Работники требуются в сфере здравоохранения и строительства, на предприятиях агропромышленного, промышленного и санаторно-курортного комплексов, пищевой и хлебопекарной промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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