В Анапе вручили жилищные сертификаты еще 20 семьям из Херсонской области
Всего в городе такие сертификаты уже получили 134 семьи.
В Анапе разместили около 9 тыс. жителей новых регионов. Для них открыли Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве в местах временного размещения. Приезжим из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР выдали 5 тыс. сим-карт, около 8 тыс. СНИЛСов. На русский язык перевели более 13 тыс. документов.
Более 20 крупных организаций края развернули представительства для поиска сотрудников. Работники требуются в сфере здравоохранения и строительства, на предприятиях агропромышленного, промышленного и санаторно-курортного комплексов, пищевой и хлебопекарной промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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