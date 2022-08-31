В Анапе женщина на Daewoo Matiz выехала на пляж и увязла в песке
Происшествия
31.08.2022 16:02
Это произошло 31 августа на пляже Родник в Джемете. Возмущенные очевидцы сняли едущую по берегу моря иномарку и выложили в соцсети.
Местный блогер пришла на пляж и выяснила, что Daewoo Matiz с номерами Нижегородской области увяз в песке. Водитель иномарки рассказала, что заехала на берег моря вопреки запрету, чтобы довезти подругу с ограниченными возможностями здоровья.
По ее словам, она «сожгла» сцепление в машине и не может самостоятельно выехать с пляжа.
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