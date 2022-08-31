Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе женщина на Daewoo Matiz выехала на пляж и увязла в песке

Происшествия
31.08.2022 16:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zhenshhina-na-daewoo-matiz-vyehala-na-plyazh-i-uvyazla-v-peske
Видео t.me/typoanapa

Это произошло 31 августа на пляже Родник в Джемете. Возмущенные очевидцы сняли едущую по берегу моря иномарку и выложили в соцсети.

Местный блогер пришла на пляж и выяснила, что Daewoo Matiz с номерами Нижегородской области увяз в песке. Водитель иномарки рассказала, что заехала на берег моря вопреки запрету, чтобы довезти подругу с ограниченными возможностями здоровья.

По ее словам, она «сожгла» сцепление в машине и не может самостоятельно выехать с пляжа.

Читайте также: в Краснодарском крае иномарка протаранила курилку и застряла в ней.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. СК: во время тушения пожара в 20-этажке в Новороссийске нашли тело 51-летней женщины
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Тбилисском районе продавщица круглосуточного магазина дала отпор рецидивисту с ножом
  6. Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области
Прямой эфир
Мы в соцсетях