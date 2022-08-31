В Анапе женщина на Daewoo Matiz выехала на пляж и увязла в песке

Видео t.me/typoanapa

Это произошло 31 августа на пляже Родник в Джемете. Возмущенные очевидцы сняли едущую по берегу моря иномарку и выложили в соцсети.

Местный блогер пришла на пляж и выяснила, что Daewoo Matiz с номерами Нижегородской области увяз в песке. Водитель иномарки рассказала, что заехала на берег моря вопреки запрету, чтобы довезти подругу с ограниченными возможностями здоровья.

По ее словам, она «сожгла» сцепление в машине и не может самостоятельно выехать с пляжа.

Читайте также: в Краснодарском крае иномарка протаранила курилку и застряла в ней.