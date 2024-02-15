В Анапе железнодорожную линию в аэропорт достроят в этом году

Линия от аэропорта к городу станет частью проекта, который соединит аэропорт Анапы с железнодорожным вокзалом. Строить новую линию начали три года назад.

По данным СКЖД, что строительство железнодорожной линии «Аэропорт Анапа — Тамань-Пассажирская — Анапа» планируют завершить в конце текущего года.

«В рамках 1 этапа уже введена в эксплуатацию соединительная железнодорожная линия (скоба) на станции Юровский», — отметили в ведомстве.

Протяженность новой железной дороги составит 4 км. Стоимость проекта оценивают в 6 млрд рублей. Сейчас продолжаются работы второго этапа. Если Росавиация отменит ограничения полетов, железнодорожное сообщение по новой линии запустят уже в следующем году, пишет «Коммерсантъ».

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