В Анапе застрявшую в песке на пляже иномарку вытаскивали два трактора

Водитель решил прокатиться по пляжу на своем Mercedes и застрял в песке в районе впадения речки Анапки в море.

Застрявший в песках автомобиль с пляжа пришлось убирать с помощью двух тракторов.

Информацию об инциденте разместили в соцсетях. Полицейские Анапы установили личность водителя привлекли его к административной ответственности. На мужчину составили протокол за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Это нарушение предусматривает штраф до 4 тыс. 500 рублей для граждан, до 12 тыс. рублей для должностных лиц и до 400 тыс. рублей для юрлиц.

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